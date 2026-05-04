Liberty Global verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Liberty Global hat am 01.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,96 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Liberty Global noch ein Gewinn pro Aktie von -3,840 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 1,27 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Liberty Global 1,17 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at