Liberty Global: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Liberty Global veröffentlichte am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Liberty Global hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,92 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 59,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,21 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at