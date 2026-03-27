Liberty Gold hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Liberty Gold gab am 25.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,03 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Liberty Gold ein EPS von -0,010 CAD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,080 CAD. Im Vorjahr hatten -0,070 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Verlust von 0,028 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 1,00 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at