Liberty Gold hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Liberty Gold veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at