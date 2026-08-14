Liberty Gold stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Liberty Gold hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,010 CAD je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.at