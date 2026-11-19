Liberty Interactive lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,84 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Liberty Interactive ein EPS von -9,920 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12,38 Prozent auf 1,94 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Liberty Interactive 2,21 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at