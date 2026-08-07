Liberty Interactive hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Liberty Interactive hat am 04.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 4,94 USD. Im Vorjahresquartal waren -275,410 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,00 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 2,24 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at