Liberty Interactive hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Liberty Interactive präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 5,81 USD gegenüber -12,500 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Im abgelaufenen Quartal hat Liberty Interactive 1,96 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,11 Milliarden USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at