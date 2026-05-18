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18.05.2026 06:31:29
Liberty Interactive legte Quartalsergebnis vor
Liberty Interactive hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 5,81 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Liberty Interactive ein Ergebnis je Aktie von -12,500 USD vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Liberty Interactive in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,03 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,96 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 2,11 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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