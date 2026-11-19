Liberty Interactive hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,84 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -9,920 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Liberty Interactive im vergangenen Quartal 1,94 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Liberty Interactive 2,21 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at