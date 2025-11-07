Liberty Interactive präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Liberty Interactive hat am 05.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -9,92 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Liberty Interactive ein EPS von -2,900 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Liberty Interactive in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,59 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,21 Milliarden USD im Vergleich zu 2,34 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at