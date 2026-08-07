Liberty Interactive stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Liberty Interactive veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 4,94 USD. Im Vorjahresquartal waren -275,410 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,64 Prozent auf 2,00 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,24 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at