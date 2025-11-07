Liberty Interactive: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Liberty Interactive hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 9,92 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Liberty Interactive ein Ergebnis je Aktie von -2,900 USD vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,59 Prozent auf 2,21 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Liberty Interactive 2,34 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at