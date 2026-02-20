Liberty Latin America: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Liberty Latin America hat am 18.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Liberty Latin America hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,27 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,900 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 1,16 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,15 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 3,060 USD. Im Vorjahr hatten -3,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Liberty Latin America im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 0,33 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,44 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 4,46 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at