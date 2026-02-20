20.02.2026 06:31:28

Liberty Latin America: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Liberty Latin America hat am 18.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Liberty Latin America ein Ergebnis je Aktie von -0,900 USD vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Liberty Latin America 1,16 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,15 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 3,060 USD gegenüber -3,310 USD im Vorjahr verkündet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,44 Milliarden USD – eine Minderung um 0,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,46 Milliarden USD eingefahren.

