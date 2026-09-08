Liberty Latin America Director De Angoitia Buys $10 Million Shares. What Does This Large Purchase Mean for Investors?

Alfonso De Angoitia, a Director at Liberty Latin America Ltd. (NASDAQ:LILA), purchased ~476,000 Series A Preference Shares of the company in this transaction. SEC Form 4 filing.

Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($20.95); post-transaction value based on September 02, 2026 market close ($8.75).

Liberty Latin America is a regional telecommunications operator with approximately $4.5 billion in trailing twelve month (TTM) revenue and a market capitalization of $2.6 billion, serving over 9,000 employees across its Caribbean and Latin American footprint. The company has demonstrated significant equity appreciation, with shares appreciating 80.79% over the past twelve months. As a diversified communications provider, Liberty Latin America leverages its subsea infrastructure and multi-country presence to deliver integrated fixed, mobile, and broadband services across underserved and growing telecommunications markets.

Continue reading