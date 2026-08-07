Liberty Latin America hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Liberty Latin America hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei -0,13 USD. Ein Jahr zuvor waren -2,120 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,46 Prozent auf 1,10 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,09 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at