Liberty Latin America informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Liberty Latin America präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,42 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Liberty Latin America ein EPS von 0,020 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Liberty Latin America mit einem Umsatz von insgesamt 1,12 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,11 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 0,44 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at