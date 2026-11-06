Liberty Latin America informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Liberty Latin America hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,42 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Liberty Latin America 0,020 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 1,12 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,11 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at