Liberty Latin America legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Liberty Latin America hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,13 USD gegenüber -2,120 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig wurden 1,10 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Liberty Latin America 1,09 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at