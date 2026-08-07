Liberty Latin America legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Liberty Latin America veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,13 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,120 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Liberty Latin America mit einem Umsatz von insgesamt 1,10 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,09 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 1,46 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at