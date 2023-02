Liberty Latin America mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Liberty Latin America präsentierte in der am 23.02.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,23 Prozent zurück. Hier wurden 1,16 Milliarden USD gegenüber 1,28 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 0,145 USD je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 1,17 Milliarden USD gerechnet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 4,82 Milliarden USD – ein Plus von 0,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Liberty Latin America 4,80 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Verlust von 1,441 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 4,71 Milliarden USD taxiert.

