Liberty Latin America: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Liberty Latin America hat am 18.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,27 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Liberty Latin America ein EPS von -0,900 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,16 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Liberty Latin America einen Umsatz von 1,15 Milliarden USD eingefahren.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 3,060 USD gegenüber -3,310 USD im Vorjahr verkündet.

Mit einem Umsatz von 4,44 Milliarden USD, gegenüber 4,46 Milliarden USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 0,33 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at