|
20.02.2026 06:31:28
Liberty Latin America: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Liberty Latin America hat am 18.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,27 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Liberty Latin America ein EPS von -0,900 USD in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,16 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Liberty Latin America einen Umsatz von 1,15 Milliarden USD eingefahren.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 3,060 USD gegenüber -3,310 USD im Vorjahr verkündet.
Mit einem Umsatz von 4,44 Milliarden USD, gegenüber 4,46 Milliarden USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 0,33 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.