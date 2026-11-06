Liberty Latin America: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Liberty Latin America hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,42 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,12 Milliarden USD – ein Plus von 0,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Liberty Latin America 1,11 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at