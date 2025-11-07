Liberty Media A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Liberty Media A hat am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 9,92 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,900 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Liberty Media A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,59 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,21 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 2,34 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at