Liberty Media A hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,84 USD. Im Vorjahresviertel waren -9,920 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12,38 Prozent zurück. Hier wurden 1,94 Milliarden USD gegenüber 2,21 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at