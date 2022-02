Liberty Media A präsentierte Quartalsergebnisse

Liberty Media A präsentierte in der am 25.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,650 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Liberty Media A ein EPS von 0,180 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Liberty Media A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 62,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 787,0 Millionen USD im Vergleich zu 485,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,820 USD. Im Vorjahr waren -2,560 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 2,14 Milliarden USD gegenüber 1,15 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 0,002 USD sowie einen Umsatz von 2,07 Milliarden USD prognostiziert.

