Liberty Media A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Liberty Media A hat am 04.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 4,94 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Liberty Media A -275,410 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,64 Prozent auf 2,00 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,24 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at