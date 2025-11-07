Liberty Media A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Liberty Media A hat am 05.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,04 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,480 USD je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,10 Prozent auf 1,09 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 911,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at