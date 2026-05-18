|
18.05.2026 06:31:29
Liberty Media A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Liberty Media A hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 5,81 USD. Im Vorjahresquartal waren -12,500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,03 Prozent zurück. Hier wurden 1,96 Milliarden USD gegenüber 2,11 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!