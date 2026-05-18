Liberty Media A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Liberty Media A hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 5,81 USD. Im Vorjahresquartal waren -12,500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,03 Prozent zurück. Hier wurden 1,96 Milliarden USD gegenüber 2,11 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at