Liberty Media B präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,84 USD, nach -9,920 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,94 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 12,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,21 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at