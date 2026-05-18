Liberty Media B informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Liberty Media B äußerte sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde auf 5,81 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Liberty Media B ein Ergebnis je Aktie von -12,500 USD vermeldet.

Umsatzseitig standen 1,96 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 7,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Liberty Media B 2,11 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at