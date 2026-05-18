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18.05.2026 06:31:29
Liberty Media B informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Liberty Media B äußerte sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie wurde auf 5,81 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Liberty Media B ein Ergebnis je Aktie von -12,500 USD vermeldet.
Umsatzseitig standen 1,96 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 7,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Liberty Media B 2,11 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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