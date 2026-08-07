Liberty Media B öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Liberty Media B präsentierte in der am 04.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Liberty Media B vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 4,94 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -275,410 USD je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,64 Prozent auf 2,00 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,24 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at