Liberty Media B stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Liberty Media B veröffentlichte am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 9,92 USD gegenüber -2,900 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,59 Prozent auf 2,21 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Liberty Media B 2,34 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at