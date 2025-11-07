Liberty Media B veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Liberty Media B hat am 05.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,480 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 1,09 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Liberty Media B 911,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at