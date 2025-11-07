Liberty Media hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Liberty Media hat am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,480 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Liberty Media im vergangenen Quartal 1,09 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Liberty Media 911,0 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at