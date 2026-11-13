Liberty Shoes gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Liberty Shoes hat am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,83 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,16 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,32 Prozent auf 1,90 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,74 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at