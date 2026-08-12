Liberty Shoes informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Liberty Shoes hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,40 INR. Im letzten Jahr hatte Liberty Shoes einen Gewinn von 1,95 INR je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Liberty Shoes mit einem Umsatz von insgesamt 1,70 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,73 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 1,70 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at