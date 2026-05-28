Liberty Shoes legte Quartalsergebnis vor

Liberty Shoes ließ sich am 26.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Liberty Shoes die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 3,13 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Liberty Shoes 3,25 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,88 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,12 Milliarden INR ausgewiesen.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 6,59 INR gegenüber 7,92 INR im Vorjahr.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Liberty Shoes 7,40 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,56 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 6,75 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at