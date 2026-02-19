Fixed Income Trust For Goldman Sachs Subordinated Notes 6 3-4 % Trust Ctf 2011-1.10.37 on 6.75% Sub Aktie
ISIN: US33834B2079
|
19.02.2026 15:25:03
Liberty Wealth Buys $19 Million of Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF
On Feb. 4, 2026, Liberty Wealth Management LLC disclosed a new position in Dimensional Global ex U.S. Core Fixed Income ETF (NASDAQ:DFGX).According to an SEC filing dated Feb. 4, 2026, Liberty Wealth Management LLC acquired 367,041 shares of Dimensional Global ex U.S. Core Fixed Income ETF. The estimated transaction value was $19.3 million, based on the average price during the quarter. The Dimensional Global ex U.S. Core Fixed Income ETF provides diversified exposure to international fixed-income markets outside the United States.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
