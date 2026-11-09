Libet: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Libet hat am 06.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal hat Libet 23,2 Millionen PLN umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 22,2 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at