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16.03.2026 06:31:29
Libet: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Libet hat am 13.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,200 PLN. Im Vorjahr hatten 0,350 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 80,74 Millionen PLN – das entspricht einem Minus von 25,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 109,03 Millionen PLN in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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