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25.05.2026 06:31:29
Libord Finance hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Libord Finance hat am 22.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,02 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,090 INR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 2,8 Millionen INR gegenüber -0,3 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Libord Finance hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,410 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,350 INR je Aktie gewesen.
Der Jahresumsatz wurde auf 20,00 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 12,69 Millionen INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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