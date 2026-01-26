Libord Finance stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Libord Finance ließ sich am 23.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Libord Finance die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,14 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,420 INR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,0 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 29,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Libord Finance einen Umsatz von 4,7 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at