Libord Finance: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Libord Finance präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,06 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,260 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 18,62 Prozent auf 6,1 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,5 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at