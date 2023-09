Libra Internet Bank, Fintechs Top-Partner in Rumänien, wählt Temenos für den grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr

Libra Internet Bank wählt die skalierbare Plattform von Temenos, um zuverlässige internationale Zahlungen zu leisten und ISO20022 zu erleichtern

TORONTO, Sept. 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- SIBOS – Temenos (SIX: TEMN) gab heute bekannt, dass sich die Libra Internet Bank, eine der innovativsten Banken in Rumänien, für Temenos entschieden hat, um ihren Zahlungsverkehr mit Temenos Payments zu modernisieren und grenzüberschreitende Zahlungen und Berichte nach ISO 20022 (Swift CBPR+) über das Swift-Netzwerk zu ermöglichen. Libra wird die konfigurierbare, skalierbare Plattform von Temenos nutzen, um in Zukunft weitere Zahlungssysteme hinzuzufügen und sie in einer einzigen, effizienten Plattform zu vereinen. Dies wird die Wachstumspläne der Bank zur Verdoppelung des Zahlungsverkehrsvolumens in den nächsten fünf Jahren unterstützen.



Die Libra Internet Bank ist für ihre Innovationsfreude bekannt, da sie die ersten 100%igen Online-Konten und -Kredite des Landes eingeführt hat. Das Unternehmen ist einer der Marktführer für Partnerschaften mit Finanzinstituten und Fintechs in der Europäischen Union und ermöglicht Organisationen wie Revolut, Raiffeisen Digital Bank AG und Wise den Zugang zum rumänischen Markt über die API-Banking-Infrastruktur und -Dienste von Libra.

Die Libra Internet Bank nutzt Temenos bereits für ihr Kerngeschäft. Durch die Hinzunahme von Temenos Payments kann die Bank ihren Zahlungsverkehr auf einer flexiblen, effizienten Plattform vereinfachen und standardisieren, die Straight-Through-Processing-Raten (STP) erhöhen und die Kundenbetreuung verbessern.

Die Plattform wird die neuen, auf ISO20022 basierenden Standards für den grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr und das Berichtswesen unterstützen und damit die Datentransparenz und die Zahlungsverfolgungsdienste erweitern. Das intelligente Zahlungsrouting und die fortschrittliche Ausnahmebehandlung der Lösung verbessern Effizienz und Kundenerfahrung. Temenos' umfassendes Angebot an vorgefertigten APIs ermöglicht eine einfache Integration in die bestehende Zahlungsverkehrsinfrastruktur von Libra und von Drittanbietern von Fintech-Lösungen. Die Libra Internet Bank wird auch in der Lage sein, ihre Prozesse zur Überprüfung von Sanktionen zu verbessern, wofür sie die Temenos Financial Crime Mitigation-Lösung verwendet, indem sie robuste, skalierbare Integrationspunkte mit Temenos Payments standardisiert.

Temenos bietet eine einheitliche Plattform für alle vertikalen Bankbereiche und Geschäftssegmente, einschließlich Zahlungsverkehr und Kerngeschäft, und Libra wird dadurch von höheren Investitionen in Forschung und Entwicklung profitieren. Mit Temenos wird die Bank in der Lage sein, ihre Altsysteme im Zahlungsverkehr schrittweise zu ersetzen und die Wertschöpfungszeit zu verkürzen.

Cristina Mahika-Voiconi, General Manager, Libra Internet Bank, kommentiert: "Die Nutzung der neuesten Technologien zur Verbesserung der Produkte und Dienstleistungen, die wir unseren Kunden anbieten, gehört zu den Kernwerten der Libra Internet Bank. Mit Temenos konnten wir unsere Betriebsabläufe modernisieren und die Spitzenposition bei Innovationen im rumänischen Bankensektor behaupten. Temenos Payments wird auf diesem Erfolg aufbauen, indem es uns ermöglicht, den Zahlungsverkehr schneller zu verbessern und unseren Kunden und Fintech-Partnern einen schnelleren und zuverlässigeren grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrs-Service zu bieten."

Jean-Paul Mergeai, President EMEA-APAC, Temenos, sagt: "Wir freuen uns, dass wir unsere langfristige Zusammenarbeit mit der Libra Internet Bank, einer der führenden Banken für Fintech-Integration in Rumänien, ausbauen können. Mit Temenos Payments erhält die Bank eine moderne Zahlungsverkehrsplattform, die ihr ermöglicht, schnell zu skalieren und ihre Wachstumspläne voranzutreiben. Nach einer Reihe von kürzlich gewonnenen Aufträgen für die SEPA -Sofortverarbeitung in Europa, unserer Zertifizierung für das FedNow-Programm in den USA und unserem jüngsten Vertrag mit dem führenden globalen Zahlungsanbieter Convera ist dies ein weiterer Beweis für unsere Dynamik im Zahlungsverkehrsbereich, in dem wir enorme Wachstumschancen sehen. Wir investieren weiterhin intensiv in unsere einheitliche Codebasis für das Kernbankgeschäft und den Zahlungsverkehr, was unsere Lösungen zum überzeugendsten integrierten Angebot auf dem Markt macht."

Temenos unterstützt Kunden auf der ganzen Welt für verschiedene Zahlungssysteme wie SWIFT, RTGS, ACH und Sofortzahlungen bei sowohl ISO 20022- als auch Nicht-ISO 20022-Verfahren. Temenos Payment vereinfacht den Zahlungsverkehr und bietet verschiedene Bereitstellungsoptionen: vor Ort oder bei allen großen öffentlichen Cloud-Anbietern, die Banken selbst oder als SaaS-Lösung betreiben können. So können Banken ihre Effizienz steigern und ihre Kosten senken. Der Temenos Payments Hub kann massiv skaliert werden und alle Zahlungsarten und -systeme verarbeiten. Temenos wurde kürzlich das fünfte Jahr in Folge auf Platz 1 der meistverkauften Zahlungssysteme in der globalen IBS Sales League Table gesetzt.

Über Libra Internet Bank

Die Libra Internet Bank wurde 1996 in Bukarest gegründet. Die Bank ist auf die Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen für freie Berufe sowie für Unternehmen der Immobilienbranche und des Agrarsektors spezialisiert. Als eines der führenden Unternehmen bei der Digitalisierung des rumänischen Bankensektors hat die Libra Internet Bank Partnerschaften mit einigen der wichtigsten im Land tätigen internationalen Fintechs geschlossen. Die Libra Internet Bank verfügt über ein Netz von 55 Filialen und wurde in den letzten drei Jahren als bester Arbeitgeber Rumäniens im Finanzsektor ausgezeichnet.

Über Temenos

Temenos (SIX: TEMN) ist die weltweit führende offene Plattform für Composable Banking und schafft täglich Möglichkeiten für über 1,2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Wir betreuen 3000 Banken, von den größten bis hin zu Herausforderern und Gemeinschaftsbanken in über 150 Ländern, indem wir ihnen helfen, neue Bankdienstleistungen und hochmoderne Kundenerlebnisse aufzubauen. Die offene Plattform von Temenos hilft unseren leistungsstärksten Kunden, eine Eigenkapitalrendite zu erzielen, die dreimal so hoch ist wie der Branchendurchschnitt, und ein Kosten-Ertrags-Verhältnis, das halb so hoch ist wie der Branchendurchschnitt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.temenos.com.