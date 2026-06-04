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WKN: A0EQ92 / ISIN: IT0001490736

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04.06.2026 07:19:04

'Library of Things' aims to help people save money

Volunteers in Leamington have launched a new type of library where you can borrow household items.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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