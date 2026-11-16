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16.11.2026 06:13:02
Libro-Filialen werden bis 2028/2029 auf Pagro umgestellt
Derzeit gibt es noch 117 Libro-Filialen und 157 Pagro-Standorte. Die Verschmelzung der beiden Handelsmarken wird damit konkreterWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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