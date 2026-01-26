TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
|
26.01.2026 08:27:04
Libya: TotalEnergies Signs the Extension of the Waha Concessions until 2050
Download the Press ReleaseParis/Tripoli, 26 January 2026 – On January 24th, during the Libya Energy & Economy Summit in Tripoli, Patrick Pouyanné, Chairman and Chief Executive Officer of TotalEnergies signed an agreement extending the Waha Concessions up to December 31, 2050, in the presence of Abdul Hamid Dbeiba, Prime Minister of the Government of National Unity.Weiter zum vollständigen Artikel bei TOTAL S.A.
Nachrichten zu TotalEnergies
Analysen zu TotalEnergies
|08:24
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.01.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|20.01.26
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|TotalEnergies
|58,44
|0,24%