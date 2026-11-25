TRIPOLIS/BENGASI (dpa-AFX) - Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf russische Schiffe an Libyens Küste sind nach Angaben der sogenannten Libyschen Nationalarmee (LNA) zwei ihrer Soldaten getötet worden. Sie seien "infolge ihrer Verletzungen gestorben, die sie sich bei der Ausübung ihrer nationalen Pflicht während des kriminellen Angriffs auf den Marinestützpunkt Bengasi zugezogen hatten", teilte LNA-Vizekommandeur Saddam Haftar, Sohn des Kommandeurs Chalifa Haftar, auf der Nachrichtenplattform X mit.

Die Ukraine hatte am Sonntag nach eigenen Angaben russische Schiffe im Mittelmeer mit Seedrohnen angegriffen, darunter eine russische Korvette und einen Frachter. Das Kriegsschiff "Merkury" wurde nach ukrainischen Angaben versenkt. Die Ukraine ist schon für mehrere Attacken auf russische Schiffe im Mittelmeer verantwortlich gemacht worden.

Libyen ist faktisch gespalten zwischen zwei verfeindeten Regierungen im Osten und Westen. Die Haftar-Familie kontrolliert militärisch, politisch und wirtschaftlich den Osten des Landes und weitere Gebiete im Süden. Die Regierung im Westteil des Landes in Tripolis ist von den Vereinten Nationen anerkannt./arj/DP/stk